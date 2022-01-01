الإعلان عن 58 فرصة عمل في المجال الطبي للمصريين في ليبيا

أعلن وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، عن 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل في ليبيا وفقا لصحيفة الأهرام المصرية.

وحثت الوزارة الراغبين في العمل بهذه المهن إلى سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج وذلك بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

واشترطت الوزارة المصرية على المتقدمين لهذه الوظائف أن يكون لديهم خبرة من 5 سنوات إلى 15، والسن من 40 سنة إلى 60، ما عدا وظيفة مختص أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 سنة إلى 55.

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