ليبيا الان

بالعلم التركي.. الجنود الأتراك يحتفلون من طرابلس بالسنة الجديدة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

احتفل عدد من الضباط الأتراك في ليبيا، بالعام الميلادي الجديد، 2022م، بمركز التدريب العسكري التركي في تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

ونقلت قناة “تي آر تي” التركية عبر موقعها الإلكتروني، رسائل بعثها ضباط أتراك متواجدون ضمن القوات التركية الموجودة في ليبيا، بمناسبة العام الجديد.

وحسب التقرير، قال الضابط “محمد جيك”، المتواجد في ليبيا ضمن القوات التركية المتواجدة في مركز التدريب التركي بتاجوراء في العاصمة طرابلس: “عيد ميلاد سعيد لتركيا”.

ونقلت القناة عن الملازم أول مشاة، ساميت كايا، قوله “ننقل كل احترامنا وتحياتنا من ليبيا، البلد الصديق والشقيق الذي نمثل فيه الأمة التركية ووطننا الحبيب، ونعمل فيه من أجل السلام العالمي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك