بالعلم التركي.. الجنود الأتراك يحتفلون من طرابلس بالسنة الجديدة

احتفل عدد من الضباط الأتراك في ليبيا، بالعام الميلادي الجديد، 2022م، بمركز التدريب العسكري التركي في تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

ونقلت قناة “تي آر تي” التركية عبر موقعها الإلكتروني، رسائل بعثها ضباط أتراك متواجدون ضمن القوات التركية الموجودة في ليبيا، بمناسبة العام الجديد.

وحسب التقرير، قال الضابط “محمد جيك”، المتواجد في ليبيا ضمن القوات التركية المتواجدة في مركز التدريب التركي بتاجوراء في العاصمة طرابلس: “عيد ميلاد سعيد لتركيا”.

ونقلت القناة عن الملازم أول مشاة، ساميت كايا، قوله “ننقل كل احترامنا وتحياتنا من ليبيا، البلد الصديق والشقيق الذي نمثل فيه الأمة التركية ووطننا الحبيب، ونعمل فيه من أجل السلام العالمي”.