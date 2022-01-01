الفقية: لجنة خارطة الطريق ستقدم تقريرها النهائي للبرلمان بعد 24 يناير

ليبيا – شدد عضو لجنة خارطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب سليمان الفقيه أن تقرير اللجنة النهائي سيقدم لمجلس النواب بعد يوم 24 يناير الجاري،

الفقيه أوضح وفقاً لشبكة الرائد المقربة من حزب العدالة والبناء أن اللجنة ستصدر تقارير يومية حول مستجدات العمل، ولن تكون متواجدة خلال جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل، مؤكدًا بأن اللجنة ستعقد أول اجتماعتها اليوم السبت في طرابلس، لتحديد الجهات التي ستتواصل معها.

وأضاف”سنعقد اجتماعات مع مجلس الدولة ولجنة صياغة الدستور والمجلس الرئاسي، لأننا نريد أن يكون الحل “ليبي ليبي”، ونتائج اجتماعات خارطة الطريق وما سنصل له هو ما سيوضح مصير الحكومة والانتخابات والدستور”.

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