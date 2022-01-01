الفقيه: مصير الحكومة سيتحدد بعد الاجتماعات مع مجلسي الدولة والرئاسي

قال عضو لجنة خارطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب، سليمان الفقيه، إن: تقرير اللجنة النهائي سيقدم للبرلمان بعد يوم 24 يناير، ولكن سنصدر تقارير يومية حول مستجدات العمل، ولن نحضر جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل، وسنعقد أول اجتماعتنا اليوم في طرابلس، لتحديد الجهات التي سنتواصل معها.

أضاف الفقيه في تصريحات صحفية: “سنعقد اجتماعات مع مجلس الدولة ولجنة صياغة الدستور والمجلس الرئاسي، لأننا نريد أن يكون الحل “ليبي ليبي”، ونتائج اجتماعات خارطة الطريق وما سنصل له هو ما سيوضح مصير الحكومة والانتخابات والدستور”.