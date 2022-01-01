الزغيد: لم يتم اتخاذ قرار رسمي من مجلس النواب بخصوص تاريخ 24 يناير لاجراء الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد إن تاريخ 24 يناير لإجراء الانتخابات لم يتم مناقشته ولم يكون نهائي لأنه تم اتخاذ شبه قرار بدعوة عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات ليمثل أمام مجلس النواب في جلسة الاثنين القادم.

الزغيد أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعته صحيفة المرصد “ومن خلال الأسئلة التي ستوجه له خلال عدم تنفيذ برنامج الانتخاب في 24 ديسمبر والذي كان ينتظره الليبيين وكانت هناك خيبة أمل لدى المواطن وأعضاء مجلس النواب وفي ظل الظروف التي تم فيها تأجيل الانتخابات مع أن السائح خرج ووضح بعض الأمور بعد ما استمع لجلسة البرلمان وسيكون هناك لقاء، هل سنتفق يوم 24 من يناير أم يوم آخر”.

وتابع:”24 من يناير نحترم بليحق لكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي من مجلس النواب بالخصوص ولكن قلنا إن 24 من يناير يكون وقت مناسب لإعادة انتخاب رئيس الدولة ولكن الوضع ضيق حتى من الإعداد اللوجستي للمفوضية ومن حيث مراكز الاقتراع والبطاقات والموظفين والمراقبين كلها بعد ما أوقف السايح الإجراءات ليس من السهل إعادة تنظيمها”.

ونوّه إلى أن مجلس النواب قدم استحقاقات مهمة وسلمها للمفوضية بالتالي هو يؤكد انه ليس متشبث بالمقاعد وتمنى أن يكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية، مشيراً إلى أن هناك شرفاء ووطنيين في مجلس النواب وهناك ضغوط خارجية وداخلية على رئيس المفوضية وزيارات مكوكية للسفراء والوزراء من خارج ليبيا على رئيس المفوضية وفقاً لتعبيره.

كما استطرد حديثه: “الليبيين محتاجين لانتخابات وخابت آمالهم ولا نسبق الأحداث لنتحمل حتى جلسة الاثنين والثلاثاء وبعدها لكل حادث حديث ستكون جلسة مهمة ومنقولة عبر الهواء. كانوا أعضاء النواب في الجلسة القادمة مستائين من عدم حصول الانتخابات. الصورة واضحة لسبب عدم سير العملية الانتخابية السائح خرج وتابعناه في اللقاء وضح كل شيء”.

ولفت إلى أن الاثنين القادم ستكون هناك جلسة مهمة والمواطنين يعرفون أنه سيتم انتخاب رئيس دولة ومجلس نواب، مضيفاً “تقولون المواطنين يشككون ولهم لا يقولون ذلك وهم متابعين لعمل مجلس النواب والمفوضية ويعرفون ما يحدث، المظاهرات ليست ضد مجلس النواب بل يؤكدون ما ذهب له مجلس النواب أن الانتخابات في موعدها وشاعرين ان المفوضية لن تحقق الاستحقاق يوم 24 من ديسمبر ونقول ان الجلسة ستوضح للمواطنين وسترى أنهم مقتنعين بما حصل في الجلسة القادمة لم نستمع للتقارير إلا عندما تلاها رئيس مجلس النواب المكلف وأحال باقي التقارير للنائب الثاني وكانت مفاجأة لنا هذه التقارير التي اغلبها لم يكون فيها شفافية”.

أما بشأن عقد لقاء بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح علق قائلاً: “لقاء المشري مع عقيلة ما المشكلة فيه إن كان جسمين مختلفين والتقوا؟ فهذا جزء من المصالحة ليخرجوا من النفق المظلم. الالتقاء ليس من اجل البقاء بل كونهم يتحدثون في مجلس الدولة أنهم شركاء”.

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