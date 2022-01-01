السايح يؤكد حضوره جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل

أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، حضوره جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الانتخابات.

ويعقد مجلس النواب الليبي، جلسة الإثنين المقبل، يقدم خلالها رئيس مفوضية الانتخابات، إحاطة عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة إجراء الاقتراع.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، اليوم السبت: “دعا رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري كل أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي ستعقد بعد غد الإثنين بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرقي ليبيا”.