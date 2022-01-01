عميد «نالوت»: نعاني من زيادة الأسعار ونقص غاز الطهي والكيروسين والكهرباء

قال عميد بلدية نالوت “عبد الوهاب الحجام” السبت، إن أزمة السيولة لا زالت مُستمرة، مضيفا أن الخدمات المصرفية سيئة، والمصارف تتعامل بطريقة تقليدية.

وأضاف «الحجام» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن الحكومات ليس لديها أي خطة جدية لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية؛ نتيجة ضعف وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار وحماية المُستهلك.

وفي سياق متصل أكد ” الحجام” أن هناك أزمة في غاز الطهي، موضحا أن المدينة بها موزعان اثنان فقط للغاز، ويتحصلان على طلبية واحدة في الأسبوع لا تغطي كامل المدينة.

وتابع الحجام أن هناك نقصا في مادة “الكيروسين”، وازداد الطلب عليها للتدفئة في فصل الشتاء؛ نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، مطالبا شركة البريقة بزيادة كميات الغاز للبلدية مع تركيز الرقابة المشددة على الموزعين، واتخاذ إجراءات رادعة للمخالفين.

أما بالنسبة للكهرباء فقال عميد البلدية، إن ساعات طرح الأحمال تصل إلى 5 ساعات يوميًا، والمواطن هو من يشتري الأعمدة والأسلاك الكهربائية؛ لإيصال التيار، مطالبا بخصخصة الشركة؛ لتحسين أدائها.