مركز العزل بالخُمس يناشد الكوادر الطبية التطوع للعمل بالمركز

ناشد مركز العزل الصحي1 بمدينة الخُمس الأطباء والاختصاصيين وفني الأشعة؛ للتطوع بالعمل في المركز لتغطية العجز الحاد الذي يعانيه المركز.

المركز حمّل وزارة الصحة مسؤولية عزوف الكوادر الطبية عن العمل في المركز، نتيجة عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بدفع المستحقات المالية للعاملين بمراكز العزل والفلترة عن الفترة السابقة، الأمر الذي سبب عزوفهم عن استكمال مشوارهم العمل بالمركز، مما أدى لمفاقمة معاناة المرضى الذين اضطروا لدفع مبالغ طائلة للمصحات الخاصة.

يُذكر أن وزارة الصحة أكدت في وقت سابق الإفراج عن المستحقات المالية الخاصة بمراكز العزل والفلترة، والمقدرة بـ100 مليون دينار.

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