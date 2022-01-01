ليبيا الان

مركز العزل بالخُمس يناشد الكوادر الطبية التطوع للعمل بالمركز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناشد مركز العزل الصحي1 بمدينة الخُمس الأطباء والاختصاصيين وفني الأشعة؛ للتطوع بالعمل في المركز لتغطية العجز الحاد الذي يعانيه المركز.

المركز حمّل وزارة الصحة مسؤولية عزوف الكوادر الطبية عن العمل في المركز، نتيجة عدم الوفاء بالوعود المتعلقة بدفع المستحقات المالية للعاملين بمراكز العزل والفلترة عن الفترة السابقة، الأمر الذي سبب عزوفهم عن استكمال مشوارهم العمل بالمركز، مما أدى لمفاقمة معاناة المرضى الذين اضطروا لدفع مبالغ طائلة للمصحات الخاصة.

يُذكر أن وزارة الصحة أكدت في وقت سابق الإفراج عن المستحقات المالية الخاصة بمراكز العزل والفلترة، والمقدرة بـ100 مليون دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك