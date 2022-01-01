المالية تحيل مرتبات موظفي السفارات والقنصليات إلى المركزي

أحالت وزارة المالية مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات في الخارج إلى المصرف المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

وأشارت الوزارة إلى أن المخصصات المالية التي أحالتها إلى إدارة العمليات المصرفية تضم مرتبات الموظفين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا