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المالية تحيل مرتبات موظفي السفارات والقنصليات إلى المركزي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أحالت وزارة المالية مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات في الخارج إلى المصرف المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.

وأشارت الوزارة إلى أن المخصصات المالية التي أحالتها إلى إدارة العمليات المصرفية تضم مرتبات الموظفين عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

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قناة ليبيا

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