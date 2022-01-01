إنقاذ مواطن ليبي بعد أن جرفته السيول بوادي الغريقة جنوبي البيضاء

العنوان- البيضاء

استطاع شباب من مدينة البيضاء من إنقاذ مواطن كاد أن يلقى مصرعه بعد أمن جرفته السيول في وادي الغريقة جنوبي البيضاء.

وأفادت مصادر متطابقة أن الرجل فقد الاتصال به مساء أمس الجمعة، لتنطلق بعدها حملة للبحث عنه.

وأظهر مقطع فيديو (شاهد الفيديو) عملية انتشال المواطن الذي فيما يبدو أنه بصحة جيدة.

وأوضحت أنه تم إنقاذه في صباح يوم السبت وانتشاله من وسط السيول بوادي الغريقة بمدخل البيضاء الجنوبي خلف مصنع السماد.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيره من استمرار التقلبات الجوية اليوم الجمعة على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بأمطار متوسطة إلى جيدة وقد تكون غزيرة.

ورجّح المركز الوطني للأرصاد احتمالية حدوث سيول وجريان الأودية وتجمع المياه بالمناطق المنخفضة وإغلاق الطريق في التجمعات السكانية.