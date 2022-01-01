عبد العزيز: يجب الخروج للشارع واعلان العصيان المدني لتتوقف الحياة في ليبيا وتزول الأجسام الحالية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن الجميع كان ينتظر من أجهزة الدولة أنها تتضامن وتتكاتف من أجل الكشف عمن كان يريد تزوير الانتخابات ولصالح من كان سيتم ومن المستفيد منه ومن الذي كان سيحكم ليبيا بعد التزوير.

عبد العزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أنه “لا مناص للشعب الليبي الا أن ينزل للشارع إن كنتم تريدون البلاد لا انتظار البرلمان ليصدر قوانين وانتخابات وينقذ البلاد”.

وتابع:”أنادي الشرفاء والمخلصين اغسلوا أيديكم من هذه الأجسام البالية والمنهارة لذلك يجب الخروج للشارع واعلان العصيان المدني لتتوقف في ليبيا الحياة حتى تزول الأجسام لأن بوجودها ليبيا تستهلك وتستنزف والمليارات”.

وكشف عن ورود معلومات أكيده له فيما يحدث في الاستثمارات الخارجية والصناديق السيادية، زاعماً أن هناك شركات استثمارية يتلاعبون فيها وشركات عائلات تتلاعب بأموال الليبيين علاوة علة مؤسسة “النفط والفساد” التي يندى لها الجبين بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل:

كل أجهزة الدولة اليوم تمن علينا أنها موجودة ولو أنها لم تكون موجودة “لتقربعت” كنا ننتظر من أجهزة الدولة أنها تتضامن وتتكاتف من أجل أن يخرجوا لنا من الذي كان يريد تزوير الانتخابات ولصالح من كان سيتم ومن المستفيد منه ومن الذي كان سيحكم ليبيا بعد التزوير، كلامنا وما أظهرناه وقناة التناصح ولوضع الصورة أمامكم فوتوه وفوتونا لكن أجهزة الدولة من مخابرات ووزارة داخلية وأعضاء مجلس نواب ودولة وحكومة الجميع اتفق أن الانتخابات مزورة وأن السجل المدني مضروب وأن هناك أكثر من 700 ألف رقم وطني صدرت لغير مستحقيها وسجل الناخبين والبطاقات المسروقة والتي استلمها أصحابها ومع هذا لم يخرج علينا أحد ويقول هذا لصالح من وللأسف يمنون علينا أنهم لا يزالون بمناصبهم ووصلت الجرأة بهم أن يقولوا إننا لو خرجنا من المشهد ليبيا تتقربع.

ما قاله يونس فنوش عضو البرلمان المستقيل وهل يختلف عما كنا نقوله من سنوات، مهما اختلفنا معه لا يمكن أن نختلف على انه مناضل معتق ومن عائلة مناضلة وكلامه وإن كان متأخراً لكنه في غاية الخطورة عندما يقول هذا البرلمان البائس الكئيب المدمر ويقول كلمة المحفل لها دلالة مهمة سيؤدي بليبيا للدمار وهذا ما نقوله في كل حلقة ما دام البرلمان موجود ليبيا لن ترى الخير، السؤال الذي يطرح نفسه لماذا أجهزة الدولة اعترفت بالكامل أن هناك تزوير في سجل الناخبين والرقم الوطني ولماذا لم تفصح عمن هو المستفيد؟ أما هم شركاء بصورة أو بأخرى في هذا! أو أنهم عاجزين عن معرفة لصالح من يتم التزوير! وفي الحالتين نحن في خطر وليبيا كذلك والمجتمع في خطر إذا كان أقر الجميع أن هناك تزوير واضح!.

يونس فنوش أكبر أعداء تيار الإسلامي ودار الإفتاء وحطوها أينما تريدون وهو يجاهر بهذا ولا اتهمه وسمعناه ماذا يقول وهو من داخل مجلس النواب كان. ويخرج علينا عضو مجلس نواب بكل بجاحة يقول لو أن مجلس النواب يسلم ليبيا ستريح! نفس معمر القذافي! أنا مصنفهم ما بين مرضى نفسيين وجاهلين! كلام إبراهيم الدرسي.

يا شعب ليبيا إن كنتم لا تريدون تنزلوا للشوارع وتعتصموا ماذا تنتظرون؟ لما قال إني لو أخرج من مجلس النواب ليبيا ستخرب؟ ماذا نفهم؟ أنهم لن يخرجوا من السلطة وهذه واضحة. وللأسف الناس لا زالت في بيوتها راقدة. يتفقون على أساس أن همهم المناصب والفلوس ويغيروا الحكومة ليتقاسموها معهم ولا يملك أحدهم رؤيا لإنقاذ البلد.

بعد سنوات من الثورة يأتوا ويريدون أن يخرجوا سيف القذافي لكن هذا لا يجوز وأمر معيب، يقولون ماذا فعلت فبراير؟ فبراير من اليوم الأول يتآمرون عليها! الحرب على الفبرايريون الشرفاء الصادقين حرب كبيرة سواء بوجودهم في أماكن صنع القرار ومن تعيينهم في أماكن حساسة للأسف وهذه الحقيقة وأحيانا ممن يدعون أنهم فبرايريين نفسهم وأنا مسميهم المتورطين في الثروة من تورط في فبراير ليس كلهم معها، وجد قبيلته ثائرة ثار معهم وجد مدينته ثائرة ثار معها وركب الموجة في 2011.

لا مناص للشعب الليبي أن ينزل للشارع إن كنتم تريدون البلاد ومن ينتظر أن البرلمان يصدر قوانين وانتخابات وينقذ البلاد يونس فنوش قال إن المحفل هذا سيؤدي بليبيا للدمار.

يخرج المشري يقول إن ما زال لديه أمل أن مجلس النواب يدير شيء أو يتفق معه ليدير حل في البلاد! بعد الإخفاقات والكذب والصخيرات وبوزنيقة ولقاءات أخرى تأتي ولا زلت طامع ان هذا البرلمان البائس والمنحل والساقط والذي أوغل في دماء الليبيين وبارك الحرب والعدوان على طرابلس ما زال تريد أن تراه في طرابلس يا أستاذ خالد المشري؟.

طرابلس فيها دماء لم تجف وبيوت لا زالت مدمرة وفيها أمهات تبكي ليل نهار وما نعرفه ما دام أن هناك تزوير واعترفتم به لن نخدم ونعلن ويدعوا الشعب للعصيان العام حتى نعرف من هو وراء التزوير! ولن نخدم حتى نعرف الـ 700 ألف اسم والحديث موجه لجهاز المخابرات والأمن والمباحث العامة! من هم الـ 700 ألف ومن الذي أتى بهم وكيف دخلوا المنظومة؟ نأتي بشركات أجنبية ونشكل لجنة خاصة الفنيين موجودين وأهل البلاد لا زالوا فيها، سجل الناخبين الملعوب فيه راجعوا كل شيء ومن خلف الموضوع إن كان خلفها الشركة التي كان خلفها السائح أو المفوضية ومجرمين آخرين أو الخضر والأزلام أو حفتر وجماعته أو فبرايريون أياً كانوا، كنت أظن أن هذا ما يحدث في العالم وجمهورية الموز! لخرجوا للشوارع واسقطوا الأجسام الهزيلة ليس من المعقول هذا!.

أهم أمر أن تبقوا في المشهد؟ وأنادي الشرفاء والمخلصين اغسلوا أيديكم من هذه الأجسام البالية والمنهارة يجب الخروج للشارع ونعلن العصيان المدني لتتوقف في ليبيا الحياة حتى تزول الأجسام لأن بوجودها ليبيا تستهلك وتستنزف والمليارات تصرف.

لدي من المعلومات الأكيدة ما يندى لها الجبين فيما يحدث في الاستثمارات الخارجية والصناديق السيادية، شركات استثمارية يتلاعبون فيها وشركات عائلات تتلاعب بأموال الليبيين وللأسف الشديد مؤسسة النفط والفساد فيها يندى لها الجبين وشركات أجنبية مسجلة وهذه حقائق فاسدة يوقعوا معها عقود ويعطوها عقود! ما الذي لا زال يراجوا فيه الليبيين؟ لماذا لم يخرجوا على هذه الأجسام التي تمدد لنفسها ولبعضها في كل يوم.

لعبوا في القضاء وزوروا الجلسات مجلس النواب ماذا تنتظرون؟ والناس السلبية لا اعرف من ماذا خائفين؟ وصلت أن يخرج حثالة الحثالة وقالوا لو نخرج من ليبيا ستريح شيء يقصر في العمر. الآن داروا فيكم كل شيء ولا زال للأسف يجلسون والميادين فارغة إلا من قلة قليلة في ميدان الشهداء ولم يتأخروا عنها والباقي كلها جالسة تتكلم. يجب أن يثوروا ولا تبث فيهم الروح السلبية كما يفعل الإعلام.

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