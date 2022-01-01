المرصد السوري: استغاثة من المرتزقة بليبيا لسوء أحوالهم واستمرار سرقتهم 

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة التركية لاتزال تراوغ وتناور بملف انسحاب المرتزقة السوريين الموالية لها من ليبيا، رغم المطالبات الدولية المستمرة لإخراج كافة القوى الأجنبية المتواجدة.

وذكر المرصد، في بيان له، «أن الحكومة التركية مازالت مصرّة على إبقاء مرتزقتها من حملة الجنسية السورية في ليبيا رغم مطالباتهم المستمرة بالعودة، نتيجة سوء أحوالهم، واستمرار سرقة مستحقاتهم الشهرية».

وأضاف المرصد، أنه «حصل على معلومات جديدة من معسكرات المرتزقة في ليبيا، تفيد بتصاعد حدة التوتر بين المقاتلين وقياداتهم، نتيجة ما يعانيه هؤلاء المرتزقة من أوضاع معيشية صعبة في تلك المعسكرات الواقعة في العاصمة طرابلس التي تحولت إلى ما يشبه السجن».

وتابع، أنه يتم منع المرتزقة «من التجول خارج تلك المعسكرات، بالإضافة إلى عدم انتظام دفع مستحقاتهم الشهرية واقتطاع وسرقة أجزاء كبيرة منها من قِبل القادة العسكريين»، مشيرا إلى أنه لا يخلو يوم إلا ويحدث ملاسنات وتوتر بين العناصر والقادة المتواجدين معهم من خلال تسجيلات صوتية يرسلونها لقادتهم ويناشدون من خلالها لدفع مستحقاتهم وإعادتهم إلى الأراضي السورية».

ولفت إلى أن في الأراضي الليبية يتواجد نحو 7000 مرتزق من مختلف تشكيلات المرتزقة السوريين، مطالبا بخروج سريع لجميع السوريين الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية من الأراضي الليبية وعودتهم الفورية إلى سورية بأسرع وقت ممكن.