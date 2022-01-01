ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 January, 2022

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،بكتاب وزيرة الدولة لشؤون المرأة الموجه إلى وزيرة الشؤون الإجتماعية ، وكذلك إلى رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي، بشأن العمل على إعادة استحداث دار حماية المرأة ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية الأخرى، لتكون مكان إيواء لعدد من فئات النساء والفتيات الفاقدات للسند والمأوى ، والتي من بينهن النساء اللاتي نُفذت بحقهن أحكام بالسجن، وانتهت مدة الحكم ولم يستطعن العودة لبيوتهن، والنساء التي لا عائل لهن والفاقدات للسند والمأوى ، وعلى أن يتم إنشاء ثلاثة دور في عموم البلاد موزعه على مدن طرابلس وسبها وبنغازي

و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزيرة الشؤون الإجتماعية ، وكذلك رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والوطنية المناطة بهم للقيام بالعمل على وضع موضوع المقترح موضع التنفيذ، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الدولة إتجاه جميع فئات وشرائج المجتمع ، وبشكل خاص الفئات المستضعفة ، والتى من بينها النساء الفاقدات للسند والمأوى ، وذلك من خلال توفير الرعاية والحماية المناسبتين لهذه الفئات والشرائح الإجتماعية .