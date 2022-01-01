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مهنى: نجاح لجنة خارطة الطريق بمشاركة كافة أصحاب القرار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد عضو لجنة الطريق البرلمانية نصر الدين مهنى، أن نجاح اللجنة في مهامها مرهون بمشاركة كل المؤثرين من أصحاب القرار السياسي في ليبيا.

وأضاف مهنى في تصريح صحفي عقب اجتماع طرابلس، أن اللجنة اجتمعت مرتين في مدينتي طبرق وطرابلس لرسم خريطة واضحة وعملية وشاملة للمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن البلاد تعيش انسداداً سياسياً على خلفية عدم القدرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان يؤمل أن تنهي الانقسام السياسي.

يُذكر أن مجلس النواب شكّل لجنة لوضع خارطة طريق سياسية للمرحلة المقبلة، بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الفائت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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