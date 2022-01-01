الخارجية التونسية تؤكد أن الملف الليبي في صدارة أولوياتها وتحركاتها

أكدت وزارة الخارجية التونسية أن الملف الليبي كان في صدارة أولوياتها وتحركاتها الدبلوماسية بتنسيق مع الليبيين والشركاء الإقليميين والدوليين.

وجددت الخارجية التونسية في بيان بمناسبة اختتام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تمسكها بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشارت الخارجية التونسية أن بعثتها أسهمت في تمديد ولايات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم والعمل بنجاح على تقريب وجهات النظر وتعزيز مبادئ الحوار والتنسيق بين أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى الحلول المنشودة للقضايا المطروحة على أنظار المجلس.