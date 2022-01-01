وزارة الثقافة تطالب بإنهاء الحبس الاحتياطي لمبروكة توغي واطلاق سراحها في اسرع الآجال

ليبيا – أكدت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على أنها تتعرض كغيرها من الوزارات لصعوبات كثيرة تعوق تقديمها لخدماتها المطلوبة وتُعثر من آدائها.

وزارة الثقافة قالت في بيان لها إنه وفي ظل الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر الذي تعيشه ليبيا فإنها تحت اشراف الوزيرة مبروكة توغي لم تدخر جهداً في سبيل التحسين من عمل الوزارة وتقديم الصورة المثالية لخدماتها.

وعلقت الوزارة على قرار النائب العام بإيقاف وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي معربةً عن استغرابها لإيقاف مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، معتبرةً أن القرار خطوة تهدف الى النيل من نجاح وتقدم الوزارة.

وأضافت”الوزيرة وبقدر مسؤوليتها في تسيير أعمال الوزارة فهي ليست الإطار الإداري والمالي الوحيد والمباشر لكي يتم الزج بها في التوقيف الاحتياطي بدون تحقيقات أو إثباتات شاملة ووافية”.

ونوّهت إلى أن الوزيرة اتخذت قراراً شجاعاً بإيقاف كل الاسماء الواردة في مذكرة الرقابة الادارية التي تشير الى تورط مسؤولين في الهيئة العامة للثقافة (السابقة) وهم حسن اونيس رئيس اللجنة التسيرية للهيئة العامة للثقافة سابقا ومحمد عبداللطيف المدولي مدير الشؤون الادارية والمالية وفدوى محمد دوزان مديرة مكتب المراجعة.

وتابعت”كما توجهت الى مكتب النائب العام لتقديم الافادات اللازمة بتهم الموجهة إلي الوزارة من قبل خيري مختار الراندي الوكيل الشؤون العامة بالوزارة إلاّ انها فوجئت وفوجئنا في الوزارة بتوقيفها واحالتها للسجن الاحتياطي بدون اعتبار للتوضيحات التي جائت بشأنها”.

كما أوضحت الوزارة في بيانها أنها ومنذ استحداثها لم تخصص لها اي ميزانية ، وفي هذا الجانب قد بذلت الوزيرة الكثير من الجهد مع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لتخصيص ميزانيات تسمح للوزارة بتقديم العمل المطلوب وعند تخصيص مبلغ للوزارة تبين ان هذا المخصص قد أحيل لوزارة أخرى دون اي مبرر.

وطالبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بإنهاء الحبس الاحتياطي واطلاق سراح الوزيرة في اسرع الآجال واعتبار القانون السبيل الوحيد في اتخاذ جميع الاجراءات والقرارات.

ورحبت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العدل خلال الاجتماع العادي العاشر لمجلس الوزراء بشأن اعتقال الوزيرة، مطالبةً بسرعة تشكيل اللجنة التي ترأسها وزيرة العدل لمتابعة ملابسات عملية الاعتقال.

ودعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية وكيل النيابة العامة وكل المسؤولين في الدولة على رأسهم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة الى الاطلاع بمسؤولياتهم حيال القضية ، وان ترى الوزيرة سبيل الحرية وفقا للقانون كما تدعوا الوزارة النشطاء وسائل التواصل الاجتماعي واجهزة الاعلام المختلفة لتحري دقة المعلومات قبل نشرها وعدم الانجرار خلف الحملات التشويهية والتحريضية.

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