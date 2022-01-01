توافق أمريكي إيطالي على ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية دون تأخير

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن تطورات الأزمة الليبية، مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو اليوم السبت.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس، أن مباحثات الجانبين تطرّقت للجهود الجارية في ليبيا لتنظيم انتخابات دون مزيد من التأخير.

وأشار برايس إلى أن الطرفين ناقشا كذلك ملف الأزمة الأوكرانية وتنسيق الجهود؛ لردع أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا، مجددين تضامنهما مع ليتوانيا في مواجهة الضغوط السياسية المتصاعدة والإكراه الاقتصادي من قبل جمهورية الصين.

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