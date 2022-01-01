الشهوبي يوعز بتشكيل لجنة لتهيئة استعمال الدفع الإلكتروني

أوعز وزير المالية المكلف، محمد الشهوبي، بتفعيل القرار القاضي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها لتهيئة استعمال الدفع الإلكتروني في سداد الرسوم الحكومية وتحصيل الإيرادات.

على أن تتولى اللجنة توفير كافة المتطلبات القانونية والفنية التي تضمن تنفيذ نظام التحصيل الإلكتروني للإيرادات المقترحة من قبل مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية، وكذلك وضع الأسس والقواعد اللازمة لاستمرار عمل النظام واتصاله وربطه مع الأطراف ذات العلاقة بتحصيل الإيرادات من الجهات أو الأفراد، وأيضا توظيف كافة أدوات تقنية المعلومات والاتصالات في إنجاز المعاملات إلكترونيا لتحصيل الإيرادات بما يتوافق والتشريعات النافذة.

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