نقيب الخبازين: سعر قنطار الدقيق وصل إلى 230 دينار

أفاد رئيس النقابة العامة للخبازين “أبو خريص محمد” بأن سعر قنطار الدقيق وصل إلى 230 دينارا في ظل تسجيل نقص في الكميات المعروضة في الأسواق.

وقال “أبو خريص” في إعلامية إن وضع المخابز لايزال كما هو عليه لا أوزان ولا تسعيرة وفق تعبيره، مرجحا أن أصحاب المطاحن لديهم مخزون من القمح وأن خفض كميات المعروض من الإنتاج هو وسيلة لضمان استمرار الطلب والتحكم في الأسعار.

وأضاف رئيس النقابة العامة للخبازين أنهم اجتمعوا مرة واحدة كلجنة حصر المطاحن في ليبيا وشكلوا لجنتين في الشرق والجنوب وهم بانتظار تحديد موعد لاجتماعهم الثاني للنظر في نتائج عملهم.

وأكد رئيس النقابة العامة للخبازين “أبو خريص محمد” أن أزمة توريد القمح وتوفير الدقيق لن تحل إلا من خلال نقل منح أذونات التوريد عبر وزارة الاقتصاد لضبط الكميات الموردة والمخزون الاستراتيجي للدولة وفق قوله.