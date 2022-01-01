مرور اجدابيا: 75 حالة وفاة حصيلة 150 حادثاً مرورياً عام 2021

أعلن قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن اجدابيا إحصائية ضحايا حوادث الطرق في النطاق الجغرافي للمديرية، التي جرى حصرها في سجلات القسم خلال عام 2021.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص اجدابيا العقيد صالح أحمد شعيب: إن القسم سجل خلال الفترة 2021 نحو 75 حالة وفاة من مختلف الجنسيات، من بينها 150 حادث سير على الطرق العامة وداخل المدينة.

ويُعد الطريق السريع الرابط بين اجدابيا والبريقة من أخطر الطرق التي يُطلق عليها طريق الموت، نتيجة الحوادث المرورية الكارثية التي تحدث على الطريق، دون أية حلول من الحكومات الليبية المتعاقبة، رغم مناشدات الجهات العامة في بلديتَي اجدابيا والبريقة وأهالي المناطق الممتدة بين البلديتين.

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