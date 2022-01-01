الوطنية للنفط: فقدان 200 ألف برميل نفط يوميا بسبب أعمال الصيانة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة “الواحة” ستخفض الإنتاج في خط النفط الرئيسي بفقدان 200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع، بسبب أعمال الصيانة.
وذكرت المؤسسة في بيان “تعلن المؤسسة الوطنية للنفط بأنه تقرر اعتبارا من منتصف ليلة الأحد الموافق الثاني من يناير 2022 وعلى تمام الساعة 00:01 المباشرة بعمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها إلى ميناء السدرة “.
وتابع البيان “أكدت شركة الواحة للنفط أنها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 04 من شهر يناير 2022م وذلك لمدة أسبوع مما يعني بالأرقام فقدان 200 الف برميل يوميا و خسارة فرصه تتجاوز 107 مليون دولار أمريكي”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك