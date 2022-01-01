الوطنية للنفط: فقدان 200 ألف برميل نفط يوميا بسبب أعمال الصيانة

وتابع البيان “أكدت شركة الواحة للنفط أنها انتهت من جميع تجهيزات الفنية للبدء بتخفيض الإنتاج حتى يوم الإثنين والمباشرة بعمليات معالجة وقص الأنبوب الهالك اعتبار من يوم الثلاثاء الموافق 04 من شهر يناير 2022م وذلك لمدة أسبوع مما يعني بالأرقام فقدان 200 الف برميل يوميا و خسارة فرصه تتجاوز 107 مليون دولار أمريكي”.