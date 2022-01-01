الشريف الوافي: ستيفاني التقت بعض المرشحين وللأسف لم تدعوني

استنكر المترشح الرئاسي الشريف الوافي، ما سماها “الانتقائية التي قامت بها ستيفاني ويليامز وبعض السفراء في اللقاء بالمترشحين”، وقال إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة التقت مرتين أو ثلاثة خلال شهر واحد بعدد معين من المترشحين من نفس المدينة، و نستهجن تركيز ستيفاني على أشخاص معينة دون غيرهم في ظل وجود 90 مترشحًا أخرين.

أضاف الوافي في تصريحات صحفية أن السبب في عدم دعوتي للقاءات موقفي في الاتفاق السياسي وبعض الاجتماعات الأخرى التي تمت دعوتي إليها، وكنت أطمح إلى أن يتم الاتفاق السياسي، وأدعو إليه، وقد كنت السبب في بداية الحوار ما بين مصراتة وتاورغاء، و أريد تحقيق الاتفاق السياسي، ولكن على أسس وقواعد سليمة وصحيحة.

وتابع قائلًا: “اختلفت مع أحد الأشخاص في تونس؛ كنا نريد رئيس ونائبين ورئيس حكومة واعترضوا في 2017 وطبقوه في 2021، وهم لا يريدون الاستماع لنا، ويريدون الاستماع فقط للطرف المتوافق مع رؤيتهم”.