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تشغيل خط إنارة الطريق الساحلي سرت- أبوهادي بعد توقف 10 سنوات

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

جرى، السبت، تشغيل خط الإنارة  للطريق الساحلي سرت- أبوهادي ضمن حملة «بدء العمل نعم للبناء والأعمار» بسرت؛ وذلك بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات.

وأعلن عميد بلدية سرت، مختار المعداني، الضغط، مساء السبت، على أزرار تشغيل الإنارة  للطريق الساحلي سرت- أبوهادي لمسافة أربعة كيلو مترات.

وأوضح المعداني في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المشروع نفدته شركة «الغرفة» للأعمال الكهربائية، ويشمل صيانة وإنارة طريق سرت- أبوهادي، واستمرت الأعمال على مدى شهرين تحت إشراف مكتب مشروعات بلدية سرت، وبرعاية المجلس البلدي سرت.

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بوابة الوسط

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