لجنة خارطة الطريق تتجهز في طرابلس لعقد لقاءاتها مع الأطراف الليبية

العنوان-طرابلس

عقدت لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر 2021، اجتماعها الثاني، اليوم السبت، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن الاجتماع تناول وضع برنامج عمل اللجنة والجهات التي سوف تتواصل معها.

وفي إيجاز صحفي، أعلنت اللجنة، التي تضم عشرة نواب، أنها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية (السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية) من أجل توسيع قاعدة المشاركة، والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

وأوضحت اللجنة، أنها ستلتقي في المرحلة الأولى مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور المجلس الرئاسي، إضافة إلى الأحزاب السياسية. وقالت اللجنة، إن اللقاءات ستكون وفقا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.