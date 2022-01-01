توقعات طقس ليبيا والحرارة لهذا الأسبوع والتوقعات البعيدة

اشار تقرير لخبراء الارصاد عن حالة الطقس في ليبيا، إلى أن المنخفض الجوي اثر بأمطار هامة على مناطق الشمال الشرقي حيث سجلت كمية بلغت 53 ملم في شحات.

ووفقا للتقرير فإن المنخفض الجوي حاليا تحرك نحو الشرق وتقلصت التقلبات بشكل ملحوظ اليوم واحتمال هطول زخات من المطر بساحل طبرق وامساعد وغدا يستقر الطقس تماما.

وبحسب التقرير فإن الطقس خلال الاربع ايام القادمة على الاقل مرتفع جوي يجلب اجواء مستقرة لمعظم مناطق ليبيا ، مشيراً إلى أن الاجواء تكون صحوة الى قليلة السحب ، مع طقس دافيء نهارا حرارة مابين 16-18 درجة بشكل عام ولاتتجاوز 14 بالمدن الجبلية .

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تشهد الاجواء خلال الليل انخفاض الحرارة بالمناطق الجبلية والدواخل ومناطق الجنوب وتصل 3 و4 درجات، منوهاً إلى أن طقس ليبيا هذا الاسبوع مستقر بمشيئة الله على معظم المناطق .

توقعات طقس ليبيا البعيدة:

واشار التقرير الى ان التوقعات لفترات بعيدة تشير إلى احتمال عودة التقلبات والمنخفضات نحو مناطق وسط وغرب البحر المتوسط، منوهاً إلى احتمال أن تتأثر بلادنا ببعضها على الاقل بداية الأسبوع القادم . والله اعلم.