الجهاني: هناك العديد من السيناريوهات محل نقاش في الوقت الراهن بشأن الفترة المقبلة في ليبيا

وتحدث عن احتمالية تقديم الاستفتاء بشأن مشروع الدستور على الانتخابات، وهو الأمر الذي رفضه البرلمان ذاته في وقت سابق من خلال إقراره إجراء الانتخابات في حين كانت بعض الأطراف تطالب بالاستفتاء.