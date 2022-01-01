الجهاني: هناك العديد من السيناريوهات محل نقاش في الوقت الراهن بشأن الفترة المقبلة في ليبيا

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إن العديد من السيناريوهات محل نقاش في الوقت الراهن بشأن الفترة المقبلة في ليبيا.
وأضاف الجهاني في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات في وقت سابق، بشأن إجراء الانتخابات الليبية في 25 يناير الجاري، غير مناسب.
وأكد عدم إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية في الموعد المذكور، خاصة في ظل وجود نفس الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات.
وتابع: “من بين السيناريوهات التي يجرى النقاش حولها في الوقت الراهن، إرجاء الانتخابات لنحو عام أو أكثر حسب خارطة الطريق الجديدة التي تتوافق عليها الأطراف الليبية في الوقت الراهن”.
وتحدث عن احتمالية تقديم الاستفتاء بشأن مشروع الدستور على الانتخابات، وهو الأمر الذي رفضه البرلمان ذاته في وقت سابق من خلال إقراره إجراء الانتخابات في حين كانت بعض الأطراف تطالب بالاستفتاء.
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