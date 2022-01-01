الحاجي: الليبيون يرغبون في الانتخابات البرلمانية أولاً

قال جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إنه حان الوقت لينضم كل حر إلى خيار الشعب الليبي وحُلمه نحو “دولة مدنية”، وفق قوله.

أضاف الحاجي، على فيسبوك: “أعضاء “مجلس الدولة” لا تسمحوا بأن تُستخدمون ضد مصلحة الشعب الليبي وخياره .. السواد الأعظم من الشعب الليبي يدعوا الجميع إلى توحيد الكلمة لتحقيق استحقاق انتخاب برلماني أولاً وبأسرع ما يمكن تنطلق منه ليبيا إلى الدولة” وفق تعبيره.

واختتم قائلًا: “أعضاء “مجلس الدولة” أمام اختبار حقيقي تاريخي واستحقاق لقيادة حملة وطنية تُقدم فيها مصلحة ليبيا والشعب الليبي عن أي مصلحة وحزب وجماعة” على حد تعبيره.