الراندي يكشف تفاصيل جديدة في ملف توقيف وزيرة الثقافة

دعى وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية للشؤون العامة خيري الراندي، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها المساس بنزاهة حكومة الوحدة الوطنية بسبب ما أثير حول واقعة إيقاف وزيرة الثقافة منوها إلى أن موضوع ايقاف الوزيرة ليست له أي أبعاد اجتماعية أو سياسية.

وأكد “الراندي” في تصريح خص به “بوابة افريقيا الاخبارية ” أنه يكن كل الاحترام لقبائل التبو العريقة وفي مجريات التحقيق ومعرفة الأسباب الجدية التي بنت عليها النيابة العامة قرارها فقد أشار إلى الدور الذي لعبه ديوان المحاسبة بتدقيقه وفحصه المستندات المالية الخاصة بمصروفات وزارة الثقافة وضبطه جملة من التجاوزات الإدارية والمالية التي تم ارتكابها بالوزارة.

نافيا إصدار وزارة الثقافة أي بيان بشأن واقعة إيقاف النائب العام وزيرة الثقافة واختتم تصريحه بأن الوظيفة العامة تكليف وليست تشريف وينبغى القيام بواجباتها وفقا للقانون الذي يجب إحترامه والالتزام بأحكامه.

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