تقارير: أكثر من 1800 مهاجر فقدوا حياتهم في المتوسط خلال 2021

أكد المتحدث باسم منظمة الإنقاذ الخيرية “Sea-Watch International” أوليفر كوليكوفسكي، ازدياد عدد المهاجرين الذين يقصدون السواحل الأوروبية انطلاقاً من الشواطئ الليبية خلال أشهر الشتاء، مقارنة بالسنوات السابقة.

وأرجع كوليكوفسكي في تصريح صحفي أسباب ازدياد عدد المهاجرين في فصل الشتاء، رغم الخطورة المترتبة على سوء الأحوال الجوية للضغط الحقيقي الذي يدفعهم لمغادرة ليبيا.

جدير بالذكر أن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أفادت بأن أكثر من 66 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر من شمال أفريقيا والشرق الأوسط في عام 2021، مُقدّرين فقدان أكثر من 1800 شخص لحياتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وغرق 160 منهم في أسبوع واحد في ديسمبر.

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