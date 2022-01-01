لجنة خارطة الطريق تعلن مباشرتها في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية

عقدت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب، اجتماعها الثاني في مقر ديوان المجلس بطرابلس اليوم السبت.

وتناول الاجتماع وضع برنامج عمل اللجنة و الجهات التي سوف تتواصل معها، حيث أعلنت اللجنة بانها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية السياسية و العسكرية و الأمنية و غيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

وستلتقي اللجنة، بحسب إيجاز صحفي لها، في المرحلة الأولى مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور والمجلس الرئاسي والأحزاب السياسية، وفقا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.