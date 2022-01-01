الدرسي: استدعاء السايح للبرلمان لتفسير عبارة «تأجيل الانتخابات بسبب القوة القاهرة»

أكد إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب، أن الجلسة المرتقبة للبرلمان المقرر لها الإثنين المقبل من المقرر لها تقديم مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات إحاطة حول أسباب تأجيل الانتخابات.

وقال «الدرسي» في تصريحات عبر قناة «الحدث»، «أن عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات ليس لديه ما يقدمه أمام البرلمان وخاصة أن مجلس النواب شكل لجنة تابعت من خلاله واستمعت للمجلس الأعلى للقضاء، إضافة لتقرير المخابرات العامة ووزارة الداخلية حول أسباب فشل الانتخابات».

وكشف أن سبب استدعاء السايح للبرلمان هو تفسير كلمة ذكرها في أحد بيانها وهي أن سبب تأجيل الانتخابات هو «القوة القاهرة»، حيث أجمع جميع النواب على ضرورة استدعائه لتفسير تلك الكلمة المبهمة، رغم عدم وجود أي مانع في جميع اللجان الانتخابية وتسليم أكثر من 2 مليون و800 مواطن بطاقات انتخابهم.

وأوضح أن القوة القاهرة التي يقصدها السياح والتي تسببت في تأجيل الانتخابات هي الولايات المتحدة الأمريكية التي صدعتنا بفرض عقوبات على المعرقلين للانتخابات لكن بعد تأجيلها فوجئ الجميع بصمت رهيب من الإدارة الأمريكية.