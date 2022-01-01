لجنة خارطة الطريق تعقد اجتماعها الثاني في طرابلس

عقدت صباح اليوم السبت، لجنة خارطة الطريق التي شكلها مجلس النواب اجتماعها الثاني بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس.

وبينت اللجنة في إيجاز صحفي، أن اجتماعها الثاني تناول وضع برنامج عمل اللجنة والجهات التي سوف تتواصل معها.

وكانت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب أعلنت عزمها التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة حل الأزمة الليبية لليبيين من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة خارطة الطريق بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق يوم الثلاثاء الماضي بحضور رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة.

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