لجنة خارطة الطريق تُعلن عزمها الالتقاء بعدد من الكيانات السياسية

أكدت لجنة خارطة الطريق البرلمانية إطلاق المرحلة الأولى من جهودها الرامية لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بلقاء كافة الأطراف الليبية المعنية بالعملية السياسية.

وأضافت اللجنة في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه، أن المرحلة الأولى ستشمل اللقاء مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية دون تحديدها، وفقاً للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تهدف بجانب توسيع المشاركة، إلى الاستماع لكل الآراء والمقترحات.

يُذكر أن اللجنة اختتمت اليوم السبت اجتماعها في مقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس؛ لوضع برنامج عمل اللجنة، وبيان الأطراف التي ستتواصل معها لصياغة خارطة الطريق للفترة المقبلة.

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