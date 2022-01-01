“أمن بنغازي” يُلقي القبض على شجرة الكريسماس!

مرّ عام 2021 حافلاً بالتجاوزات الأمنية التي ألقت بظلالها على الليبيين، في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي، والذي انعكس بطبيعة الحال على الواقع الأمني والاقتصادي والخدمي في البلاد.

وكغيرها من المدن الليبية، عانت بنغازي من تلك الحالة التي مسّت واقع حال الليبيين جميعاً، نتيجة الفساد والعبث السياسي وانتشار المحسوبيات والرشاوى، والتي طالب المواطنون بوضع حلّ لها مراراً وتكراراً.

ويبدو أن الجهات الأمنية المختصة قد ألقت بالاً في نهاية المطاف إلى مطالبات مواطني المدينة، وأطلقت حملة أمنية خلال اليومين الماضيين بهدف بسط الأمن والاستقرار في المدينة، حيث تمكن جهاز الحرس البلدي في بنغازي من مصادرة عشرات أشجار الكريسماس مختلفة الأشكال والأحجام، بعد حملة مُركّزة على محالّ الزينة والهدايا والورود في المدينة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كافة المقاهي وصالونات الترفيه التي ينوي موظفوها وروادها الاحتفال بمناسبة السنة الجديدة.

التركيز على القشور، وتجاهل الجوهر، هو العنوان الذي اتخذ منه رواد وسائل التواصل الاجتماعي عنواناً لهذه الحملة، التي استنفرت عشرات الضباط والعناصر من الأجهزة الأمنية خلال أيام قليلة، في سبيل القبض على أخطر المجرمين تهديداً للأمن القومي في ليبيا، ألا وهي “شجرة الميلاد”.

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