وزير الشباب يُرافق نائب رئيس الحكومة في جولة لمنطقة الساحل الغربي

الجبل الغربي 02 يناير 2022 (وال)- قام وزير الشباب فتح الله الزني رفقة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح السبت، بزيارة لعدد من بلديات الساحل الغربي، لمتابعة أوضاعها والوقوف على احتياجاتها.

وخلال الزيارة؛ شارك الوزير ونائب رئيس الحكومة، في احتفالية توزيع صكوك منحة دعم الزواج لبلديات من الساحل الغربي، والتي تم فيها توزيع صكوك المرحلة الثانية من المنحة، حيث أقيمت مراسم التسليم بالمسرح البلدية بالجديدة.

وتخللت الزيارة؛ عقد لقاء مع أعيان ومشايخ المنطقة وعدد من القيادات الشبابية، لمناقشة تطلعاتهم والوقوف على أهم القضايا التي تهم أهالي وشباب المنطقة، كما شملت متابعة ميدانية للمرافق والبنية التحتية من بينها؛ مقرات المكونات الشبابية التابعة للوزارة. (وال) ن هــ/ ر ت

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