برلماني تركي: يجب تجنب أي فراغ في السلطة حتى تشكيل حكومة جديدة بليبيا

قال النائب بالبرلمان التركي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق فولكان بوزكير، إن ضمان وحدة ليبيا وسلامتها يتطلّب إجراء الانتخابات بصورة عادلة وذات مصداقية ومستقلة، واعتراف كل الأطراف بنتائجها.

وأضاف بوزكير، في تغريدة له عبر تويتر، أن نجاح الانتخابات يتطلب أن تمارس الحكومة الجديدة المنتخبة سلطتها في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أنه يجب إجراء الانتخابات على أساس قانوني متين يُتَوَصَّل إليه بأوسع توافق ممكن بين كل المؤسسات وفق الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أنه من المهم في هذه المرحلة الحفاظ على الهدوء على الأرض وأن يقرّرَ الليبيون كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات وفق إطار قانوني وتفاهم مشترك.

واختتم بقوله “يجب تجنب أي فراغ في السلطة بعد الانتخابات حتى تشكيل حكومة جديدة، وعلى كل الأطراف الليبية التصرف بحس المسؤولية والحصافة بهذا الشأن”، لافتا بقوله، “يجب أن تكون العملية السياسية ملك الليبيين وبقيادتهم، وأن تُجرى تحت رعاية الأمم المتحدة”.