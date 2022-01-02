مستشار رئيس فاغنر: جهود سيف الإسلام القذافي لن تنجح بسبب واشنطن

توقع الباحث الروسي ماكسيم شوغالي فشل سيف الإسلام القذافي في جهوده للفوز بالسلطة في ليبيا.

وألقى شوغالي في مقابلة مع “بلومبيرج”، رصدتها “الساعة 24″، باللوم على الولايات المتحدة في إفشال طموحات القذافي في الرئاسة.

وقال الباحث الروسي: “إن سيف الإسلام، الذي التقيه 3 مرات، شخصية غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة، وأن نجاحه في الرئاسة سيكون من خلاله نظام ضد سياسة أمريكا”، واعتبر أنه لو حدث هذا سيكون حدثًا فريدًا من نوعه في العالم، فبعد 10 سنوات تعود عائلة القذافي، وستكون ضربة كبيرة، بحسب تعبيره.

وحذر شوغالي الذي وصفته بلومبيرج بأنه مستشار رئيس شركة “فاغنر” العسكرية من خطر تجدد الصراع إذا لم يُسمح للقذافي بالترشح أو اعتقد أنصاره أنه خسر الانتخابات بشكل غير عادل، مردفا: “هذه قنبلة موقوتة مؤجلة” على حد قوله.