تضارب الأنباء حول زيارة عقيلة صالح للمغرب

العنوان- بنغازي

تضاربت الأنباء حول زيارة المترشح الرئاسي (رئيس مجلس النواب) عقيلة صالح، إلى المغرب حيث من المزمع أن يلتقي رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

ففيما نفى المستشار الإعلامي لـ عقيلة، فتحي المريمي، نبأ الزيارة أكدت مصادر صحفية أن عقيلة سافر فعلًا إلى المغرب.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية إن عقيلة موجود في القبة ولم يغادر، مشيرًا إلى أن عقيلة لم يستعد رئاسة مجلس النواب ليعقد احتماعا مع أي جهة رسمية.

وفي السياق، نفي المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بشكل قاطع الأنباء التي تتحدث عن مغادرة رئيس المجلس، خالد المشري، العاصمة طرابلس رفقة عدد من القادة الميدانيين صباح اليوم للتوجه الى المغرب.

ينفي المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى للدولة نفياً قاطعاً الأنباء التي تتحدث عن مغادرة رئيس المجلس العاصمة طرابلس رفقة عدد من القادة الميدانيين صباح اليوم للتوجه الى المغرب ويستغرب المكتب مصادر هذه الاخبار والغرض من نشرها. — محمد عبدالناصر Mohammed Nasser (@MohamedNasserbn) January 1, 2022

وأعرب المتحدث باسم المجلس، محمد عبدالناصر، مصادر هذه الأخبار والغرض من نشره، على حد قوله.