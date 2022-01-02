زكي: المصالح الضيقة عرقلت إجراء الانتخابات في ليبيا

قال الأمين المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن المصالح الحزبية والجهوية الضيقة هي التي أدت لعدم التوافق بشأن تنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا، مرجحاً تأجيل الانتخابات لأزيد من شهر.

وأضاف زكي في حوار صحفي، أن الانتخابات في حدّ ذاتها ليست حلاً، مشيراً للتجارب العربية وغير العربية التي تؤكد أن عقد الانتخابات ليست العلاج الوحيد الموصوف لإنهاء هكذا أزمة، بل يجب أن تكون الانتخابات الحرة والنزيهة مقرونة بقبول نتائجها، وهو أمر إن لم يتحقق ستكون هناك مشكلة تفتح الباب لعدم الاستقرار، وفق وصفه.

ورفض زكي إلقاء اللائمة على العالم الخارجي وحده، مشيراً إلى أن مسؤولية أي مجتمع هي مسئولية أبنائه فس المقام الأول، فالتدخلات الخارجية تستفيد وتزدهر عندما يكون هناك خلافات وانقسامات بين أبناء المجتمع، ولجوء بعض أبناء هذا المجتمع إلى الخارج للاستقواء به على الداخل أمر صعب ويجعل الصورة أكثر تعقيداً وهشاشة، وفق قوله.

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