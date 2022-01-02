القطراني: عدتُ للحكومة بعد تنفيذ بعض مطالب برقة

قال ‏نائب رئيس الحكومة حسين ‎القطراني إن عودته للحكومة جاءت بعد تعهدات بتنفيذ المطالب التي تقدم بها.

وأشار القطراني في تصريحات صحفية، إن الحكومة بدأت تنفيذ بعض مطالب ‎برقة، وأهمها الخدمات، لافتا إلى أن المشكلة كانت مع رئيس الحكومة ‎عبدالحميد الدبيبة فحسب، ومع تدخُّل بعض الوزراء جرى احتواء جزء كبير من الأزمة بيننا.

وأضاف ‏القطراني أن الحكومة مستمرة حتى تتوافق المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات على القوانين أو المواعيد أو القاعدة الدستورية.

ولفت نائب رئيس الحكومة إلى أن الدبيبة عاد لعمله بعد ما تأكد من تأجيل الانتخابات وعدم تحديد موعد معيّن لعقدها.

ونفى القطراني انقطاعه عن الحكومة يومًا، مردفا: “كنتُ أعمل من مكتبي في ‎بنغازي”.