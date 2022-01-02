خيري الراندي: ديوان المحاسبة كشف التجاوزات المالية في وزارة الثقافة

نفى وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية للشؤون العامة خيري الراندي في تصريح لـ”الساعة 24″، أن يكون إيقاف وزيرة الثقافة مبروكة توغي له أي أبعاد اجتماعية أو سياسية.

ودعا الراندي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها المساس بنزاهة حكومة الوحدة الوطنية، منوها إلى أن واقعة إيقاف وزيرة الثقافة مبروكة توغي ليس لها أي أبعاد اجتماعية او سياسية.

وقال الراندي إنه يكن كل الاحترام لقبائل التبو العريقة لافتا إلى أن مجريات التحقيق فيها معرفة الأسباب الجدية التي بنت عليها النيابة العامة قرارها.

وأكد وكيل الوزارة الدور البارز الذي لعبه ديوان المحاسبة في كشف وفحص المستندات المتعلقة بالتجاوزات الإدارية والمالية التي تم ارتكابها بالوزارة.

وشدد الراندي على ثقته في السلطة القضائية، مردفا أن حكم القضاء في نهاية المطاف ما هو إلا عنوان للحقيقة .

وأشار وكيل الوزارة في ختام تصريحه إلى أان الليبيين يجمعهم في هذا الوطن ماضٍ مشترك يزخر بالعلاقات الإيجابية الودية.

وقال: علينا المحافظة عليها بتعزيز حق المواطنة الكاملة والمساواة التامة وحق تكافؤ الفرص وجعل الولاء الأول والأخير لله والوطن والتخلي عن تلك النظرة الضيقة التي يختبئ وراؤها ويغذيها أصحاب المصالح في استمرار الوضع على ماهو عليه .