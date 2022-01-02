إزالة عدد من القواذف بمدرسة واقعة بمنطقة الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية تمكن فريق نزع الألغام ومخلفات الحروب التابع لجهاز المباحث الجنائية اليوم السبت، من إزالة عدد من القواذف ومخلفات الحروب من مدرسة شهداء السواني بالجفارة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة المستمرة جاءت بالتنسيق بين جهاز المباحث الجنائية ومديرية أمن الجفارة، وتهدف لإزالة الألغام ومخلفات الحروب المنتشرة في المنطقة، والتي حصدت أرواح العديد من سكان المنطقة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس.

يُذكر أن وزارة الداخلية أوكلت لجهاز المباحث الجنائية مهمة نزع الألغام في المنطقة، والتي باشرت مهامها في ديسمبر الماضي.

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