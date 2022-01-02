توتر في معسكرات «مرتزقة تركيا» في العاصمة الليبية

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تصاعد حدة التوتر في معسكرات «مرتزقة» الفصائل الموالية لتركيا في العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة معاناتهم مما وصفه بأوضاع معيشية صعبة في المعسكرات، التي تحولت إلى سجن، بسبب منعهم من التجول خارج تلك المعسكرات، بالإضافة إلى عدم انتظام دفع مستحقاتهم الشهرية واقتطاع وسرقة أجزاء كبيرة منها.

وطبقاً لتقرير بثه «المرصد»، أمس، «فلا يمر يوم من دون حدوث ملاسنات وتوتر في مناطق سيطرة القوات التركي». وطالب «المرصد» بخروج سريع لجميع «المرتزقة» السوريين، «الذين تحولوا إلى أدوات بيد الحكومة التركية من الأراضي الليبية، وعودتهم الفورية إلى بلادهم بأسرع وقت ممكن، وإيقاف استخدامهم من قبل أنقرة».