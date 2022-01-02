“الحديد والصلب” يعلن تجاوز إنتاجه السنوي المستهدف بنسبة 103%

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، تمكن مصنع درفلة القضبان من تجاوز المستهدف السنوي للعام 2021 بتحقيقه إنتاجاً تجاوز 209000 طن، محققاً بذلك نسبة 103% من المستهدف السنوي 203000 طن.

وأوضحت الشركة في بيان، أن القضبان الحديدية المنتجة تراوح سمكها من 1.6 ملم إلى 12.7 ملم، بالإضافة لإنتاج عدة طلبيات لألواح الصلب المستخدمة كمواد خام في تصنيع قطع الغيار بالورشة المركزية، ولعدة استخدامات مختلفة لمصانع الشركة بسماكات من 20 ملم إلى 120 ملم.

وأضافت الشركة أن الوردية الليلية لأمس الجمعة بمصنع درفلة القضبان، حققت المستهدف السنوي بنسبة 100%. حيث بلغت كمية الإنتاج المحققة للعام 2021 حوالي 270 ألف طن من حديد التسليح مختلف 16,14,12. وكمية 40 ألف طن من حديد اللفات.

يُذكر أن مصنع الحديد الصلب توقف عن الإنتاج في الذروة الصيفية الماضية، نتيجة أزمة التيار الكهربائي لمدة قاربت الشهرين، قبل أن يعاود الإنتاج ويرفع أسعار منتجاته لقيم تجاوزت 25%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية