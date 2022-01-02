المريمي: أنباء لقاء عقيلة صالح والمشري بالمغرب مجرد شائعات

نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي شائعات لقاء المترشح الرئاسي عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، في وقت لاحق اليوم الأحد بالمغرب.

وقال المريمي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن عقيلة صالح متواجد في ليبيا، ولا زال مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وأكد المريمي أن عقيلة صالح لم يستعد صفة رئيس مجلس النواب ليعقد اجتماعا مع أي جهة رسمية.

وكان ‏المشري قال خلال لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية: “أرسلت مبعوثا شخصيا للمستشار عقيلة صالح منذ يومين واستقبله استقبالا جيدا، وهناك اتصالات بشكل دائم بيننا، وسألتقي به الأسبوع القادم”.