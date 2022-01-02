صنع الله يُجدد التزامه بدعم مناطق العمليات النفطية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن المؤسسة لن تدّخر أي جهد لأجل تقديم الدعم لأهالي المناطق المجاورة للعمليات، وتنفيذ برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بمنطقة الواحات.

جاء ذلك خلال وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الثقافي لبلدية أوجلة، والذي تم التعاقد عليه في الفترة السابقة، إلى جانب متابعة انتهاء ترميم المرحلة الأولى للمدينة القديمة بتمويل من شركة فنترسهال، وإشراف إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

يُذكر أن المؤسسة نفّذت عديد المشاريع التنموية في مناطق عملياتها النفطية حول البلاد، في إطار برامج المسؤولية المجتمعية الذي تبنّته المؤسسة بالتعاون مع شركائها في القطاع النفطي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية