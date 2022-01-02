مهني: خارطة الطريق لن تتحقق إلا بمشاركة كل الأطراف السياسية

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهني، إن المجلس شكل لجنة برلمانية لرسم خارطة طريق للمرحلة القادمة والهامة في تاريخ ليبيا ، على خلفية الانقسام السياسي الذي آلقى بظلاله على كل مناحي الحياة واثر بشكل سلبي جداً على حياة المواطنين و اصبح يهدد وحدة وسلامة ليبيا.

وأضاف مهني، عقب اجتماع اللجنة أمس، في تصريحات إعلامية، رصدتها “الساعة24″، أن الاجتماع في مدينة طرابلس، وأن أخر مظاهر هذا الانسداد تتمثل في عدم القدرة علي إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية التي كنا نرجو أن تكون علاجاً ناجعاً لإنهاء هذا الانقسام.

وأضاف مهنى، أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة كل أصحاب القرار السياسي في ليبيا والتواصل مع كل من يمكنه أن يؤثر في هذا القرار، مشيراً إلى أن المواطن الكريم سيكون على علم بما يدور في هذا السياق من خلال الإيجازات الصحفية التي ستصدر عن اللجنة بشكل دوري و بعض التصريحات الصحفية عندما يستدعي الأمر.

وأوضح مهني، أن اللجنة عقدت اجتماعين في مدينتي طبرق وطرابلس، لرسم معالم الطريق في مسعاها لرسم خريطة واضحية و عملية و شاملة للقادم.