المتحدث باسم مجلس الدولة: المشري لم يتوجه للمغرب برفقة قادة عسكريين

‏نفى المتحدث باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر، توجه رئيس المجلس خالد المشري إلى المغرب للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال عبدالناصر في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24”: “ننفي نفياً قاطعاً الأنباء التي تتحدث عن مغادرة رئيس المجلس العاصمة طرابلس رفقة عدد من القادة الميدانيين صباح اليوم للتوجه إلى المغرب ويستغرب المكتب الإعلامي مصادر هذه الأخبار والغرض من نشرها”.

وتزامن ذلك مع نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي شائعات لقاء المترشح الرئاسي عقيلة صالح، والمشري، في وقت لاحق اليوم الأحد بالمغرب.

وقال المريمي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن عقيلة صالح متواجد في ليبيا، ولا زال مرشحا للانتخابات الرئاسية.

وأكد المريمي أن عقيلة صالح لم يستعد صفة رئيس مجلس النواب ليعقد اجتماعا مع أي جهة رسمية.

وكان ‏المشري قال خلال لقاء مع قناة «الجزيرة» القطرية: “أرسلت مبعوثا شخصيا للمستشار عقيلة صالح منذ يومين واستقبله استقبالا جيدا، وهناك اتصالات بشكل دائم بيننا، وسألتقي به الأسبوع القادم”.