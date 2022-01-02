«الداخلية»: إزالة قواذف ومخلفات حروب من مدرسة شهداء السواني في الجفارة

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن فريق نزع الألغام ومخلفات الحروب، تمكن السبت، من إزالة عدد من القواذف ومخلفات الحروب من مدرسة شهداء السواني، بمنطقة الجفارة.

وأوضحت الوزارة في بيان السبت، أن إزالة هذه المخلفات جاء استمراراً للحملة القائمة لإزالة الألغام ومخلفات الحروب بمنطقة الجفارة، من قبل الفريق التابع لجهاز المباحث الجنائية، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي ومراكز الشرطة بمديرية أمن الجفارة.

وتابعت أن الحملة تأتي بالتنسيق بين رئيس جهاز المباحث الجنائية، لواء محمود عاشور، ومدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر لطيف.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بدء إزالة جميع مخلفات الحرب من كامل منطقة الجفارة، مطالبة المواطنين بالتبليغ عن أي جسم غريب أو مخلفات حروب في المنطقة.

وطالبت الوزارة جميع المواطنين القاطنين بالمنطقة، بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة والتبليغ عن وجود أي جسم غريب أو مخلفات حروب، خاصة أصحاب المزارع.

– «الداخلية»: بدء إزالة مخلفات الحرب من كامل منطقة الجفارة

وفي 18 ديسمبر الماضي، قتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.

وقالت الوزارة حينها إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده بوقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية، مضيفة: «على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان، وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين».

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