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الأرصاد: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.75 و1.75 متر.

الساحل من ر أس أجدير إلى سرت
* الرؤية جيدة الى متوسطة أحيانا.
* البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.
* السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحيانا.
* رياح شمالية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
* درجة حرارة سطح البحر بين 17 و20 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
* الرؤية جيدة الى متوسطة وذلك لاحتمال ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح غد على الساحل من الخليج الى شحات.
* البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.
* السماء مغطاة جزيئا بالسحب تتكاثر أحياناً.
* رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة.
* ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
* درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.

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بوابة الوسط

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